Genova – Decine e decine di persone stipate in ogni centimetro quadrato libero. Uno accanto all’altro e c’è chi aspetta da venerdì. A denunciarlo, con un post su Instagram, Ferruccio Sansa, capogruppo dell’omonima lista in Regione Liguria.

Il consigliere regionale si è recato in ospedale alle 18 ed ha trovato una situazione tale da spingerlo a scattare diverse immagini e denunciare la situazione.

“Gente che ha subìto un trauma – denuncia Sansa – di fianco a gente che tira il fiato con i denti, che teme di avere un infarto. Nelle stanzette accanto, separati da un semplice paravento, c’è un uomo ridotto a poco più che pelle e ossa. Qualcuno telefona e qualcuno sussurra parole incomprensibili, forse una richiesta d’aiuto. Una preghiera”.

“Una donna – prosegue Sansa – mi racconta che sta sulla brandina da tre giorni. Medici e infermieri corrono da ogni parte, per ogni malato hanno una parola, un gesto, a volte forse una carezza. Non hanno nessuna colpa. Sono anche loro vittime. Manca il personale. Mancano strutture. Mancano i soldi perché vengono spesi per altre cose. Ecco come sono i pronto soccorso di #Genovameravigliosa. Ecco dove sono ricoverati i genovesi, le persone che amiamo. Noi stessi. Succede stasera, mentre noi ce ne torniamo a casa tranquilli dopo il lavoro.

“Ho deciso di pubblicare queste foto – spiega Sansa sulla sua pagina Facebook – dopo aver nascosto i volti, perché credo sia giusto che i cittadini sappiano”.