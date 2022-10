Genova – Grave incidente, questa mattina, intorno alle 6,30 sulla strada Sopraelevata Aldo Moro, all’altezza di via Milano, nel quartiere di San Teodoro.

Nell’incidente è rimasta ferita una ragazza che è stata trasferita in ospedale in codice giallo.

Ripercussioni per il traffico sulla Sopraelevata.