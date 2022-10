Genova – Auto bloccate in coda sull’ elicoidale discendente al casello di Genova est, sull’autostrada A12 Genova – Livorno.

Sul posto è avvenuto un incidente che ha visto coinvolto un motociclista.

Il traffico è rimasto bloccato a lungo e poi è stato fatto scorrere a senso unico alternato per alleggerire il blocco.

Coda anche sulla Autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e l’allacciamento con l’A26 Genova Voltri Gravellona-Toce per un restringimento di corsia che sta provocando disagi in direzione Genova.

notizia in aggiornamento