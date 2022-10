Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del motociclista coinvolto ieri sera, poco dopo le 23,30, nel grave incidente avvenuto in via Fillak, in valPolcevera.

Per cause ancora da accertare un’auto e una moto si sono scontrate e i centauro è stato sbalzato dalla sella per ricadere pesantemente a terra.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e della polizia locale e la persona alla guida del mezzo a due ruote è stata stabilizzata e trasferita in codice rosso – il più grave – in ospedale.

I medici hanno riscontrato un grave trauma cranico e al torace e sono in corso ulteriori accertamenti medici.

La polizia locale ha acquisito elementi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e per risalire alle responsabilità.