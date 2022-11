Genova – Dovrà rispondere anche delle aggravanti dei futili motivi e dell’aver agito per “motivi razziali” Evaristo Scalco, il 63enne accusato di aver ucciso il 43enne Javier Alfredo Romero Miranda colpendolo con una freccia lanciata con un arco.

Le accuse sono state aggiunte a quella di omicidio volontario dopo aver ascoltato le testimonianze di molte persone che hanno assistito alla scena e che hanno raccontato ai giudici che Scalco, prima di scoccare la freccia mortale, avrebbe ripetutamente offeso la vittima e il suo amico con frasi “dal contenuto razzista”.

Vittima e carnefice avrebbero litigato a seguito di una lamentela per il forte rumore che arrivava dalla strada sino alle finestre di Scalco che desiderava riposare.

Sembra che la vittima fosse in compagnia di un conoscente e che i due stessero litigando al termine di un incontro di calcio. Potrebbero aver anche lanciato dei petardi per festeggiare la vittoria della propria squadra, particolare che avrebbe fatto andare su tutte le furie Scalco che dopo aver protestato avrebbe apostrofato i due con frasi di contenuto razzista scatenando una ulteriore replica indispettita.

A questo punto l’uomo avrebbe impugnato arco e freccia ed avrebbe puntato contro i due sino a scoccare.

Poco dopo è corso in strada per soccorrere la persona ferita o forse nel disperato tentativo di nascondere le prove e qui è stato aggredito da alcune persone giunte in soccorso di Romero Miranda che stava agonizzando a terra, in un lago di sangue.

L’episodio continua ad infiammare le discussioni sui social e la protesta dei residenti e delle persone che frequentano il Centro Storico e lamentano un progressivo peggioramento della situazione.

Si chiedono più controlli e maggiore presenza delle forze dell’ordine e non solo nelle ore della Movida.