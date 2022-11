Alassio (Savona) – Sono proseguite nella notte le operazioni di rimozione dell’albero caduto ieri notte sui binari della ferrovia tra le stazioni di Alassio e Laigueglia bloccando il traffico dei treni.

I vigili del fuoco e i tecnici di Trenitalia hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza il tratto di ferrovia e consentire il passaggio dei convogli.

L’allarme è scattato poco prima delle 23,30 grazie alle segnalazioni di alcuni passanti che hanno notato il tronco d’albero caduto sui binari ed hanno subito chiamato il numero di emergenza 112.

Il traffico ferroviario è stato bloccato e vigili del fuoco e operai sono intervenuti sul posto per le operazioni di bonifica.

Molto probabilmente a far cadere l’albero è stata l’ondata di maltempo che ha interessato ieri sera la Liguria centrale e di levante.