Genova – Al palazzo della Borsa torna l’International Career Day con 64 aziende e circa 700 posizione aperte un’occasione più unica che rara per chi cerca lavoro. Appuntamento dal 15 al 17 novembre per incontrare le aziende partecipanti che stanno ricercando personale specializzato e non da inquadrare nei loro organici.

Una ricerca spesso complessa che non vede coincidere domanda e offerta per molti motivi.

“Il Salone Orientamenti – commenta l’assessore alla Formazione Marco Scajola – si conferma anche come una concreta porta d’accesso per il futuro dei tanti ragazzi che coglieranno le opportunità offerte dal Careerday. Un’occasione unica a disposizione di molti giovani che saranno aiutati a trovare nuove strade per costruire il proprio futuro professionale, grazie alle oltre 60 aziende presenti e alla rinnovata collaborazione con la Rete Eures (i Centri per l’Impiego dell’Unione Europea) che quest’anno faranno recruiting durante i giorni del Salone per aziende austriache, svedesi, danesi, olandesi e della Repubblica Ceca. Un servizio importante anche per le aziende del territorio, soprattutto in questo periodo in cui hanno difficoltà a reperire risorse umane qualificate da inserire in organico.”

Ecco come partecipare all’evento: https://www.orientamenti.regione.liguria.it/careerday/