Recco (Genova) – Grave incidente questa mattina anche sull’Autostrada A12 Genova Livorno. Due Tir si sono scontrati per cause ancora da accertare poco prima del casello di Recco, in direzione Levante e il traffico si è bloccato completamente con gravi disagi per automobilisti e trasportatori.

Al momento non si segnalano feriti ma sul posto intervengono i mezzi di soccorso per liberare la carreggiata.

Il traffico viene deviato, in uscita obbligatoria, al casello di Recco.

Sempre questa mattina, poco dopo l’alba, un altro incidente aveva bloccato l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Arenzano e Genova, in direzione del capoluogo ligure.