Savona – E’ stato identificato il maniaco che aveva posizionato telecamere spia all’interno del bagno delle ragazze che frequentano il Campus Universitario di Savona. Le indagini, partite dalla denuncia di uno studente che aveva scoperto l’ingegnoso sistema hano portato alla rapida individuazione del colpevole che ora rischia una pesante condanna mentre si indaga sulla destinazione delle immagini riprese con le telecamere spia che potrebbero essere state installate a più riprese e per periodi di tempo prolungati ed anche nel bagno dei ragazzi visto che sono state trovate tracce dello stesso velcro usato per fissare quelle nel bagno femminile.

Tra gli studenti c’è però molta preoccupazione e perplessità poichè, a scoprire l’anomalia, è stato uno studente e non gli addetti alla sicurezza dell’Università. Inoltre ci si domanda se non sia auspicabile che tutte le persone che hanno frequentato i bagni negli ultimi tempo presentino comunque una denuncia per poter sapere se le riprese eventualmente fatte riguardano anche loro e che fine abbiano fatto.

C’è infatti il timore diffuso che le riprese possano essere diffuse su canali web frequentati da maniaci o, peggio, diffusi su social.

Le scene riprese, infatti, riguardano una sfera particolarmente provata delle persone e gli studenti pensano che sia riduttivo parlare di uno “spiacevole episodio” mentre la situazione potrebbe essere ben più allarmante di quella sin qui emersa.

Gli agenti della Questura di Savona hanno concluso le indagini, identificando l’autore del gesto ma non è chiaro che fine facessero le riprese del maniaco.

Il polo universitario sta attivando, in collaborazione con l’Asl2 savonese, un canale di supporto psicologico per le studentesse che ne avessero bisogno ma tra gli studenti serpeggia il malumore visto che la scoperta della telecamera è avvenuta in modo fortuito e per merito di uno studente.