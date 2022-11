Ventimiglia (Imperia) – Il braccio di ferro tra Francia e Italia prosegue al confine della Liguria e si registrano pesanti disagi per i veicoli in transito.

Le autorità francesi hanno infatti rafforzato le verifiche su auto, furgoni e camion che entrano in Francia e i gendarmi fermano i veicoli e li controllano uno ad uno.

Un rallentamento che ha provocato in mattinata code e rallentamenti verso la Francia.

Anche con l’aumento del personale al confine, quasi tutto messo in campo dal Governo francese ma che mobilita anche le forze dell’ordine italiane, il controllo dei veicoli è lento e complesso e causa pesanti ritardi a chi viene fermato ma anche a chi è fermo in coda ai valichi.

Dura la presa di posizione del vescovo di Ventimiglia Antonio Suetta che ha dichiarato che “la reazione della Francia è spropositata, non umana e dal punto di vista della solidarietà europea poco leale”.