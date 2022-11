Genova – Il carretto che portava a spasso i bambini nei Parchi di Nervi e Pippetto (o Pippo), il pony che lo trainava bardato a festa. La pagina Facebook di Foto Genova Antica “sblocca un ricordo” questa mattina, a decine di migliaia di genovesi che hanno avuto la fortuna di vivere i fasti dei Parchi quando ancora erano belli e curati, pieni di scoiattoli e percorsi, appunto, dall’indimenticabile carretto.

“L’anziano cocchiere – si legge sulla pagina – posteggiava il simpatico carretto proprio dove c’erano i giochi, nella parte superiore dei parchi di Nervi. Il carretto era stato progettato e realizzato per loro: i bambini dai tre ai dieci anni che, entusiasti, sedevano sulle panchine di legno disposti in file da due-tre posti.

Davanti al carretto, era fermo e fiero, anche se sempre un po’ stanco, un piccolo cavallo, un pony marrone scuro, che sembrava quasi un asinello, bardato con colori a festa con piume al vento e soprattutto ornato da sonanti piccoli campanelli.

Quando passeggiavi lungo le stradine asfaltate del parco con i bordi dai sassolini bianchi e neri, godendo della frescura prodotta dalle variegate e rare essenze vegetali e sentivi il suono allegro dei campanelli capivi subito che stava per passare Pippetto, l’amico dei bambini, con il suo carretto”.

Foto dalla pagina Facebook Foto Genova Antica