Genova – Nuovi disagi segnalati sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure. Coda di 1 km viene segnalata sull’Autostrada A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e Busalla in direzione nord per lavori.

Coda sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova per lavori.

Ancora coda, sempre sulla A10 e sempre per lavori tra Varazze e Celle Ligure in direzione Savona.

I cantieri provocano coda e rallentamenti anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Masone e il bivio con la A10 Genova – Ventimiglia in direzione mare.

Coda anche in direzione nord, sempre sulla A26 tra Voltri e Masone e sempre per un cantiere.