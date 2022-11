Genova – Studenti genovesi in manifestazione, questa mattina, per protestare contro le recenti decisioni del Governo Meloni ed in particolare contro il decreto anti rave e la decisione di cambiare il nome del Ministero della Pubblica Istruzione inserendo il Merito quale obiettivo verso cui dovrà tendere la scuola invece di parole come “inclusione” e “diritto allo Studio”.

I ragazzi che partecipano alla protesta si riuniranno questa mattina, alle 8,30, in via Cadorna, lato giardini di Brignole per poi manifestare in corteo per le vie del centro.

In un comunicato postato sulla pagina Facebook della Rete degli Studenti Medi l’annuncio della manifestazione di questa mattina che potrebbe causare non pochi problemi al traffico cittadino.

“Uno dei primi atti politici di questo governo è stato cambiare i nomi dei Ministeri. Tra questi, il nuovo Ministero dell’Istruzione e del Merito.

I fatti dell’Università della Sapienza, del decreto anti-rave, della recente questione di una nave con a bordo dellз naufragз ci dimostrano, in realtà, che questo governo non ha nessun merito, ma solo due parole d’ordine: repressione e disumanità.

Scenderemo in piazza contro un sistema che utilizza a scopo meramente propagandistico il merito e ne fa il suo baluardo. Specialmente se di meriti non ne ha.

Scenderemo in piazza per la giustizia sociale e climatica, per i diritti civili, per le carriere alias, per una vera edilizia scolastica, per un piano di trasporti gratuito e di qualità. Scenderemo in piazza per il diritto allo studio”

Questo l’itinerario del corteo:

Via Cadorna – Piazza della Vittoria-Via Fiume-Piazza Verdi – Via De Amicis-Piazza Brignole-Via Serra-Via SS Giacomo e Filippo- Corvetto- Via XII Ottobre-Via S.Lomellini-Via XX Settembre- Piazza De Ferrari