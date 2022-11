Genova – Maxi sequestro di farine lavorate di manioca nel porto dove la dogana ne ha bloccato l’importazione per 27 tonnellate.

Gli uomini delle Dogane hanno infatti trovato la merce in ingresso nel nostro Paese e senza le necessarie etichette utili a ricostruirne provenienza, ingredienti e data di scadenza e ne hanno bloccato l’importazione.

Gli alimenti, del valore stimato di oltre ventiseimila euro, erano confezionati per la vendita al dettaglio e divisi in 1.800 pacchi.

Ora l’importatore può decidere se regolarizzare i pacchi inserendo le etichette o rispedire la merce al mittente.