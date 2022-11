Genova – Migliorano, in ospedale, le condizioni dei due ragazzi salvati ieri in mare, davanti alla spiaggia di Murcarolo, a Quinto, nel levante cittadino.

I due hanno deciso di tuffarsi in mare nonostante le condizioni non fossero adatte e dopo poche bracciate si sono resi conto di non poter rientrare a causa della forte corrente.

Fortunatamente, invece di farsi prendere dal panico, i due hanno raggiunto una boa a circa 200 metri dalla riva mentre altre persone presenti in spiaggia chiamavano i soccorsi.

E’ questa infatti la procedura corretta in queste situazioni visto che cercare di rientrare affrontando la corrente o le onde quando si è agitati e stanchi rischia di causare tragedie.

I due hanno atteso al largo l’arrivo dei soccorsi, risparmiando energie e cercando di tenersi “caldi” nuotando e quando sul posto è arrivato l’elicottero dei vigili del fuoco, sono stati issati a bordo e portati in ospedale per un principio di ipotermia e per i controlli di sicurezza.