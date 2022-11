Genova – Una giornata di volontariato ambientale, sulla spiaggia di Voltri, per ripulire l’arenile da spazzatura e plastica. L’ha organizzato per domani, domenica 20 novembre, il consolato dell’Ecuador insieme al Comune di Genova e con il supporto di Amiu.

Una giornata di educazione ambientale che vedrà insieme genovesi “vecchi” e “nuovi” impegnati per rimuovere ogni traccia di spazzatura trasportata dal mare ma anche gettata dai soliti incivili.

Appuntamento alle 10 sulla spiaggia, con attrezzatura messa a disposizione da Amiu e con la possibilità di vincere premi e riconoscimenti che aziende come Cressi Sub e Mares metteranno in palio per chi raccoglierà più rifiuti donando nuova vita ad una delle ultime spiagge libere del ponente genovese.

L’evento sará un’occasione anche per diffondere le informazioni necessarie al voto telematico, progetto pilota che coinvolgerà i cittadini ecuadoriani residenti nella giurisdizione consolare nelle prossime elezioni del 05 febbraio 2023.

«L’iniziativa del Consolato – spiega Gustavo Palacio Urrutia, console dell’Ecuador a Genova – si realizzerà con la partecipazione della comunità ecuadoriana ed è aperta a tutti coloro volessero aderirvi. Questa giornata segue la visione condivisa dell’Ecuador e dell’Italia nell’ambito della transazione ecologica».

«Domenica avremo tutti modo di partecipare al protocollo di intesa tra Comune, Consolato dell’Ecuador a Genova e Amiu per dare un segnale forte andando a ripulire tutti insieme la spiaggia di Voltri – dice l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora – . Iniziative come quelle di domenica, alla quale invito tutta la cittadinanza a partecipare, sono di fondamentale importanza sotto molteplici punti di vista. Se il primo è quello più ovvio – ovvero la pulizia del litorale – il secondo che ne è diretta conseguenza non è da meno: siamo convinti che iniziative come queste siano il modo migliore per sensibilizzare e fare informazione sulla importanza della transizione ecologica e sul rispetto dell’ambiente a 360°. Ringrazio il Console dell’Ecuador e la sua comunità e Amiu: ci vediamo domenica».

Aggiunge Giovanni Battista Raggi, presidente AMIU Genova: «Le azioni concrete al di là degli impegni formali del protocollo d’intesa sottoscritto sono un impegno che AMIU persegue ogni giorno attraverso i suoi canali di comunicazione e sul territorio dove lavora. Una giornata di festa trasformata in un momento di educazione ambientale e di par-tecipazione alle iniziative istituzionali sono un connubio utile a creare un sistema virtuoso tra informazioni, sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti i cittadini ecuadoriani che vivono e lavorano a Genova ».