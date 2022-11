Genova – Un incidente si è verificato intorno alle 9 di questa mattina sulla Sopraelevata in direzione Ponente, quando un auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio la giovane di 17 anni a bordo del mezzo a due ruote, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice verde all’ospedale San Martino di Genova con alcune ferite al cranio, fortunatamente non gravi.

Sul posto, inoltre, sono giunte anche le pattuglie della polizia locale, che hanno iniziato ad effettuare i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. Questo ha causato diverse code e disagi alla circolazione.