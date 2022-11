Genova – Un cane avvelenato perché “abbaiava troppo”. E’ successo nel quartiere di San Teodoro dove un barboncino è stato trovato agonizzante ed è poi deceduto per gli effetti di un probabile avvelenamento.

I proprietari hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine accompagnando la segnalazione con il biglietto trovato alcuni giorni prima sulla porta di casa.

Un messaggio che invita a “prendere provvedimenti” per il continuo abbaiare del cane.

Un “nervosismo” che poteva essere comprensibile visto che l’animale, in realtà, era solo in “sosta” presso la famiglia poiché la proprietaria era ricoverata in ospedale per cure e sarebbe tornata a riprenderselo tra pochi giorni.

La famiglia che ospitava il povero barboncino è sicura: ad avvelenare il cane è stato qualcuno dei vicini e la “prova” sarebbe la lamentela lasciata nel messaggio.

Nel biglietto è scritto

“Il vostro cane incustodito abbaia tutto il giorno senza sosta. Prendete provvedimenti prima che si faccia intervenire le autorità competenti”

Le indagini ci saranno ma le forze dell’ordine non sono convinte che la persona che ha poi messo eventualmente a segno l’avvelenamento si sia presa la briga di “lasciare tracce” con il biglietto.

Più probabile la fortuita contemporaneità degli episodi. L’animale evidentemente abbaiava in modo eccessivo e le persone civili hanno segnalato il disagio consentendo alla famiglia di porvi rimedio mentre qualche squilibrato potrebbe aver deciso di “sistemare le cose” a modo suo uccidendo in modo barbaro la fonte del disturbo.

Resta il dolore della famiglia e quello che causerà la notizia alla persona anziana ricoverata in ospedale che attende con trepidazione di poter riabbracciare il proprio cagnolino, compagnia degli anni difficili e nei quali troppo spesso si vive la solitudine.