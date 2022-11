Genova – Un branco composto da una trentina di cinghiali ha attraversato il Bisagno, a Molassana in una curiosa “migrazione” che non è’ passata inosservata.

Il branco di muove seguendo due grossi esemplari, forse dei capi branco che sanno come evitare i pericoli del greto del torrente.

La scena è’ stata ripresa e pubblicata sui social