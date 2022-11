Varazze (Savona) – Demolizione completata nella notte, sull’autostrada A10 genova – Ventimiglia, per il cavalcavia Vignetta danneggiato nei giorni scorsi dal passaggio di un mezzo da cantiere che lo ha urtato con violenza durante un trasporto.

La struttura verrà sostituita da un ponte Bailey realizzato in metallo e che, secondo le previsioni, dovrebbe essere completato entro venerdì per rispettare il programma.

Restano isolate una 40ina di persona che abitano nelle case raggiungibili solo attraverso il passaggio sopra l’autostrada che era garantito dal cavalcavia.

Per garantire la loro sicurezza e l’approvvigionamento di cibo ed eventuali necessità eè al lavoro la Protezione Civile ed è stato approntato un punto di atterraggio di emergenza per l’elicottero del 118 che interverrebbe in caso di trasporto malati in ospedale.