Genova – Lutto nel mondo del giornalismo ligure per la scomparsa di Laura Ferrero, giornalista de “Il Cittadino” e presidente dell’Ucsi Liguria, l’Unione Cattolica della Stampa Italiana.

Laureata in lettere moderne all’Università di Genova, Laura Ferrero ha svolto la sua attività giornalistica presso il settimanale cattolico genovese “Il Cittadino” con rigore professionale, e umanità che l’hanno portata al vertice dell’associazione dei giornalisti cattolici della Liguria.

Malata da tempo di un male incurabile, Laura Ferrero ha continuato a svolgere finché è stata in grado l’attività giornalistica.

Messaggi di cordoglio vengono espressi dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria, dall’Associazione Ligure dei Giornalisti e dai gruppi professionali dell’attività giornalistica ligure.

La Redazione di LiguriaOggi.it si unisce al dolore della Famiglia