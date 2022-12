Genova – Ancora emergenza cinghiali in città con l’ennesima “passeggiata” di una famigliola di animali addirittura in corso Europa, strada ad alta percorrenza e dove la velocità può raggiungere i 60 km/h

L’allarme è scattato poco dopo l’una di notte

La famigliola di cinghiali ha passeggiato tranquillamente tra il marciapiede e la carreggiata seguita dalla polizia locale intervenuta su segnalazione di alcuni automobilisti che si sono ritrovati gli animali in mezzo alla strada.

L’emergenza cinghiali resta tale nonostante l’istituzione di un team appositamente creato per la soluzione del problema e che è già intervenuto a più riprese catturando i cinghiali per poi abbatterli. E forse proprio la forte reazione delle associazioni ambientaliste, unita a forte confusione legislativa, potrebbe essere alla base delle difficoltà ad affrontare concretamente il problema mentre i Cacciatori hanno sospeso o ridotto al minimo le attività di caccia a causa delle restrizioni per la peste suina che non consentono il consumo delle carni degli animali cacciati e norme molto restrittive per lo smaltimento delle carcasse degli animali uccisi.

Un mix micidiale che, secondo gli esperti, potrebbe portare ad una vera e propria invasione di animali alla prossima bella stagione.

Unico valido alleato al momento il Lupo che sta crescendo di numero e che preda naturalmente i cinghiali e altre specie invasive che sono ormai sfuggite al controllo.

(foto di Archivio)