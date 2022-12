Una perturbazione spinta da correnti fredde sta attraversando la Liguria portando precipitazioni a carattere di pioggia sulla costa e a carattere nevoso sulle alture, specie nella zona padana e nel settore centro-occidentale appenninico.

Il maltempo proseguirà nella giornata di domani ma già una seconda perturbazione è in arrivo per la giornata di lunedi, con precipitazioni in prevalenza piovose.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 3 dicembre 2022

Su tutta la regione avremo condizioni di tempo perturbato. Possibili nevicate sopra i 350-400 metri su Valle Stura, Orba, Erro e Bormida. Neve sopra i 600-700 metri sulle Alpi Liguri e sopra i 900-1000 metri sull’Appennino orientale. Piogge tra deboli e moderate lungo le coste. Tra pomeriggio e sera attenuazione dei fenomeni sull’Imperiese e il Savonese occidentale, quota neve in lieve rialzo fino a 500-600 metri ad ovest e 1300-1400 metri ad est, situazione invariata altrove.

Venti forti o molto forti da nord sul settore ligure centro-occidentale della costa. Moderati da est altrove.

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature in diminuzione, sensibile nei valori massimi specie sul settore centro-occidentale.

Costa: min +3/6°C, max +6/12°C

Interno: min -5/+0°C, max -1°/+5°C (fondovalle/collina)

Domenica 4 dicembre 2022

Molte nubi su tutta la regione con qualche pioggia sparsa e residui fiocchi di neve al primo mattino sopra gli 800 metri sui versanti padano occidentali. In giornata pioviggini sui versanti padani e qualche piovasco a levante, più asciutto altrove.

Venti forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, in via di attenuazione fino a debole in serata. Deboli tendenti a provenire da sud a levante

Mare mosso al largo, in genere poco mosso sotto costa.

Temperature in aumento specie sul settore centro-occidentale della costa.

Tendenza per lunedì 5 dicembre 2022

Passaggio di una nuova perturbazione con piogge e rovesci.

Temperature in ulteriore aumento