Genova – Il premio internazionale Ipazia, assegnato ogni anno a 2 personalità, una nazionale e una internazionale che si sono distinte nell’Arte, nella Cultura, nell’Economia e del Diritto verrà consegnato all’avvocata iraniana Nasrin Satoudeh, in carcere da oltre 80 giorni per aver difeso i diritti umani nel suo paese d’origine.

Il premio verrà consegnato venerdì 9 dicembre, alle 17, nella Sala Trasparenza della Regione Liguria dove interverranno i rappresentanti della donna, condannata a 30 anni di reclusione e 148 colpi di frusta dal regime iraniano che sta reprimendo nel sangue la voglia di libertà e democrazia del popolo iraniano.

Ritirerà il premio Masoureh Shojaee, scrittrice e attivista iraniana, già difesa da Nasrin e sua amica, esule nei Paesi Bassi, dove ha aperto un centro dedicato alle donne iraniane.

Al Premio Ipazia Internazionale, coordinato da sempre da Consuelo Barilari con il sostegno di Regione Liguria e presieduto quest’anno da Carmen Lasorella che ha intervistato Nasrin durante un permesso per ragioni di salute, parteciperanno il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’architetto iraniano Masud Esmaillou, esule in Italia, il presidente di Amnesty International Emanuele Russo, la consigliera nazionale del Consiglio Nazionale Forense avvocata Daniela Giraudo e gli avvocati di Genova, il presidente della Giunta distrettuale ligure dell’Associazione azionale Magistrati Domenico Pellegrini, la vicepresidente dell’AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) avvocata Camilla Nannetti. In collegamento la cantante Tosca.

Il Premio è assegnato ogni anno a 2 personalità, una nazionale e una internazionale che rappresentano le sezioni Arte – Cultura – Scienza, Economia, Diritto e Società. Obiettivo del Premio è, dunque, quello di formare ed incentivare nelle donne una più cosciente conoscenza della propria identità e della propria storia e dei propri diritti, favorendo uno scambio interculturale tra le donne dei paesi dell’Europa e del Mediterraneo.