Varazze (Savona) – Il rafforzamento dei dispositivi di controllo del territorio ed i correlati servizi delle Forze di Polizia disposti dal Questore di Savona, destinati a garantire la sicurezza dei cittadini in vista dei festeggiamenti nel periodo natalizio a Savona e nelle località della riviera, hanno visto nei giorni scorsi particolarmente impegnati anche gli uomini della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

Ancora “prevenzione” è quindi la parola d’ordine dell’azione della Polizia di Stato della provincia.

Proprio in tale ambito si inserisce l’emissione a firma del Questore della Provincia di Savona del provvedimento di sospensione della licenza relativa all’attività di trattenimenti danzanti e l’annessa somministrazione di bevande nei confronti di una discoteca di Varazze, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica.

Sette giorni di chiusura disposti per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed in virtù dei numerosi interventi effettuati da parte dei militari della Stazione dei Carabinieri di Varazze presso il locale, resisi necessari per segnalazioni di furti, rapine e violenti liti fra giovani sia all’interno che all’esterno della discoteca.

Determinanti ai fini dell’emissione del provvedimento di chiusura le valutazioni circa una rissa svoltasi nella notte del 27 novembre ed il ferimento di un cliente che la notte di sabato scorso riferiva di essere stato aggredito da un addetto della sicurezza del locale.

Il provvedimento ha natura prevalentemente cautelare, ed è volta a prevenire altri episodi che potrebbero andare a ledere l’ordine e la sicurezza pubblica.

Continuerà nei prossimi mesi l’impegno delle Forze dell’Ordine della provincia che, come in questo caso, proseguiranno ad intervenire in stretta sinergia in direzione del comune obiettivo della tutela non solo dei cittadini ma anche di tutti quegli esercenti – la maggior parte – che operano in adesione alle regole del settore