Una perturbazione spinta da correnti umide ed instabili sta interessando dalla scorsa notte la Liguria portando nuvole, pioggia e nevicate anche a quote medio basse.

Condizioni di maltempo previste anche per domani ed in attenuazione, da ponente verso levente da sabato.

Quste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 9 dicembre 2022

Dalla scorsa notte sono in corso precipitazioni su tutto il territorio che potranno assumere carattere di rovescio o temporale sugli estremi della regione.

Quota neve in calo fino a 300-350 metri sui versanti padani occidentali, ma saranno probabili anche episodi di gelicidio tra Val Bormida, Val d’Orba, Valle Stura e, localmente, Valle Scrivia. Pioggia a tutte le quote sull’Appennino orientale, fatta eccezione per qualche fiocco sulle vette oltre i 1600 metri.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, graduale esaurimento dei fenomeni, gli ultimi piovaschi interesseranno le zone interne del levante. Tempo generalmente asciutto e con molte nubi altrove.

Venti tra la notte e le prime ore del mattino moderati o tesi da nord sul centro-ponente, rinforzi fino a burrasca tra Genova e Capo Mele; moderati o tesi da sud/sud-est a levante. A seguire ventilazione in graduale indebolimento,

Mare stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature in netto aumento a levante, in calo altrove.

Costa: min +4/14°C, max +9/16°C

Interno: min -2/+7°C, max +4/+13°C (fondovalle/collina)

Sabato 10 dicembre 2022

Nella notte, e durante la prima mattinata, molte nubi sull’intero territorio regionale, non si esclude anche qualche locale piovasco.

Tra le ore centrali della giornata ed il primo pomeriggio fenomeni più diffusi, potranno essere maggiormente organizzati sugli estremi della regione. A seguire rapido esaurimento delle precipitazioni con schiarite a partire da ponente.

Venti fino a metà pomeriggio da moderati a forti settentrionali tra Genova e Capo Mele, moderati o tesi da sud a levante. In serata sostenuti da nord sull’intera regione.

Mare mosso, fino a molto mosso al largo.

Temperature stazionarie a levante, in aumento altrove.

Tendenza per: domenica 11 dicembre 2022

Giornata con tempo variabile, a tratti instabile a levante.

Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Temperature in diminuzione