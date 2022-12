Albenga (Savona) – Ha notato che la titolare della libreria San Michele aveva appoggiato a terra la borsa per chiudere la saracinesca e con un balzo felino l’ha afferrata per poi fuggire di corsa. E’ successo ieri sera, intorno alle ore 19.30, ma le grida della vittima hanno attirato l’attenzione di due carabinieri che, pur essendo liberi dal servizio e in abiti civili, hanno iniziato un lungo inseguimento per cercare di catturare il ladro.

L’uomo, per sfuggire all’arresto, ha buttato a terra la borsa contenente tutto l’incasso e i documenti, che sono stati subito recuperati e restituiti alla donna.

Le indagini, finalizzate all’identificazione del ladro che nella circostanza è poi riuscito a far perdere le proprie tracce, sono tuttora in corso, anche attraverso l’ausilio delle telecamere della videosorveglianza cittadina e, non appena identificato, sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria Savonese per furto aggravato