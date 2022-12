Genova – I ladri hanno forzato la porta di ingresso in pieno giorno e hanno ripulito l’appartamento fuggendo con un bottino da oltre 12mila euro in contanti e gioielli. Colpo grosso in un’abitazione di via Vannucci, nel quartiere di Carignano. Ignoti ladri hanno agito senza alcun timore di essere scoperti, in pieno giorno, e operando con precisione certosina per ripulire ogni stanza da oggetti di valore.

Al rientro a casa il proprietario ha fatto la brutta scoperta ed ha chiamato le forze dell’ordine che non hanno potuto fare altro che verificare che in casa non c’era più nessuno e cercare eventuali impronte o tracce che possano consentire l’identificazione e la cattura del malvivente.

Il numero dei colpi in appartamento è aumentato negli ultimi giorni