La Spezia – Durante alcuni controlli, la Guardia di Finanza spezzina e del Gruppo di Sarzana ha sequestrato diversi addobbi natalizi, per un totale di circa 40mila oggetti, ad alcuni esercizi commerciali in città e in provincia. Il valore complessivo stimato si aggira intorno ai 55mila euro.

Secondo quanto emerso, gli oggetti mancavano spesso delle informazioni identificative e delle avvertenze per il loro utilizzo.