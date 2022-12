Genova – Le polemiche sui pagamenti elettronici continuano ad arroventare la discussione politica ma il mercato muove inesorabilmente nella direzione della digitalizzazione dei pagamenti. A rivelarlo i dati di Poste Italiane che, in una città “anziana” come Genova hanno registrato un aumento pari al 3% dei pagamenti digitali con le carte di PostePay.

Con oltre 194.000 carte Postepay attive, infatti, a fornire una spinta significativa sono stati gli acquisti online da cui si è generato un crescente aumento dell’e-commerce.

In provincia di Genova le consegne di pacchi derivanti da spedizioni e acquisti online sono state oltre 1.290.000.

Come suggeriscono le associazioni dei Consumatori, che da sempre premono per la digitalizzazione dei pagamenti che evita truffe e raggiri ma anche e soprattutto l’evasione fiscale, la scelta di non consentire i pagamenti con carte elettroniche “premia” soprattutto gli altri negozi e punti vendita che invece li consentono.

Più della politica e delle normative è efficace il “mercato”.