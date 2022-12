Recco (Genova) – Sabato 17 dicembre in piazza Nicoloso torna l’appuntamento con la tradizione e il desiderio di stare insieme per rinnovare l’antico rito del Confeugo. L’accensione del ramo di alloro, in segno di buon augurio, sarà preceduta alle 15.30 dal corteo della Filarmonica Rossini, con partenza da piazzetta Nostra Signora del Suffragio e arrivo nella piazza del Comune. Alle ore 16 l’araldo leggerà i “mugugni” dei cittadini al sindaco Carlo Gandolfo, le lamentele raccolte in questi giorni nell’apposita “cassetta” sistemata negli spazi della Pro Loco.

Quindi il primo cittadino di Recco risponderà a critiche e osservazioni, rigorosamente in genovese, e saluterà i presenti rivolgendo loro gli auguri di buone feste.

Seguirà l’accensione dell’alloro, simbolo di vecchia tradizione, sulla piazza del Comune illuminata dal grande abete natalizio, consueto e gradito dono del Comune di Ponte di Legno e simbolo del gemellaggio che da 66 anni lega i due comuni.

“Diamo il benvenuto ai nostri amici della comunità Dalignese alla quale ci lega un rapporto consolidato. Quest’anno la festa avviene in un momento ancora più bello perché siamo finalmente usciti dalla pandemia” osserva il sindaco Carlo Gandolfo.

Al termine della cerimonia, i presenti potranno degustare i prodotti tipici della gastronomia dalignese.