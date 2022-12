Loano (Savona) – Dopo i fatti di Varazze che per diverse decide di minuti hanno tenuto in apprensione la scuola di via Camogli, questa mattina anche all’istituto Falcone di Loano si è verificato un allarme bomba, che ha portato all’evacuazione precauzionale del complesso scolastico.

L’allarme è arrivato con un messaggio indirizzato alla scuola, che ha subito proceduto all’evacuazione degli studenti e ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono così arrivati i carabinieri che, con l’ausilio dei cani, stanno ricercando l’eventuale presenza di esplosivo.