Neirone (Genova) – Molta paura ma fortunatamente nessuna ferita grave per l’automobilista che nella notte ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada nel comune di Neirone, nell’entroterra genovese.

L’auto ha sbandato per poi ribaltarsi finendo nel giardino di una palazzina. I residenti, svegliati per il frastuono, hanno chiamato i soccorsi e prestato le prime cure all’automobilista che è uscito dalle lamiere contorte con qualche leggera ferita ma un grosso spavento.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine che hanno avviato le prime indagini per risalire alle cause dell’incidente.

Possibile un colpo di sonno o la presenza di ghiaccio sulla strada.