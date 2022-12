Londra – Si aggravano le condizioni di Gianluca Vialli. I familiari sono accorsi all’ospedale londinese per stringersi accanto al bomber dello scudetto della Sampdoria di Boskov. L’arrivo della madre, 87 anni, ha messo in allarme i tanti fan e simpatizzanti che sono in ansia per le condizioni di salute sempre più precarie del campione sportivo.

Vialli è ricoverato nell’ospedale dove aveva già completato due cicli di chemio per cercare di ridurre la crescita del tumore al pancreas contro cui combatte ormai dal 2017. Un iprovviso aggravamento delle condizioni di salute ha imposto lo stop alle attività con la nazionale e il ricovero immediato per le cure.

“Mi fermo per superare la malattia” – aveva scritto sui social Vialli – ma ora la riunione di famiglia al suo capezzale fa temere per il peggio.

Sui social i tanti fan stanno sommergendo di messaggi di sostegno ed incoraggiamento le pagine dedicate al campione ma c’è anche chi invita a riflettere sul significato delle parole poiché nella lotta alle gravi malattie non sempre aver coraggio e grinta significa automaticamente la guarigione.

Occorre avere rispetto per tante persone che soffrono e combattono anche con disperazione.