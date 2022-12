La Spezia – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio sulla Strada Provinciale Fornola nel comune di Vezzano Ligure per l’incendio di un furgone.

Per cause in corso di accertamento il conducente, unico occupante, accortosi che il suo automezzo stava prendendo fuoco, ha accostato e per quanto possibile si è fermato in zona non adibita al traffico preservando la sicurezza degli altri utenti.

Dopodiché ha richiesto al NUE 112 (Numero Unico di Emergenza) l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Dalla sala operativa della sede centrale di via Antoniana è stato disposto l’invio immediato di una APS (Autopompaserbatoio) e di un modulo antincendio su mezzo fuoristrada con cinque unità operative.

Allo scopo di garantire una efficiente riserva idrica veniva inviata anche una ABP (Autobottepompa), con disponibilità di circa 8000 litri di acqua, con due unità operative.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, l’automezzo era completamente interessato dall’incendio.

L’opera dei Vigili del Fuoco è valsa all’estinzione del mezzo con l’impiego di acqua e schiuma erogate ad alta pressione.

Sul posto personale della Polizia Locale del comune di Vezzano Ligure.

Non si segnalano feriti.