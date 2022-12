Genova – Il maltempo continua ad imperversare sulla città e le precipitazioni continue, sebbene non in quantità, iniziano a provocare cedimenti del terreno ormai impregnato d’acqua e meno stabile.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e dei tecnici del Comune per piccole frane e smottamenti.

In via Carpenara, in Val Varenna, i pompieri sono intervenuti per la caduta di massi e per un movimento franoso che verrà valutato questa mattina dai tecnici della protezione civile.

La strada risulta percorribile con senso unico alternato.

Frana anche in via Posalunga dove alcuni massi rischiano di cadere su una abitazione e anche qui intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici del Comune.

Anche in questo caso si attende la verifica di un geologo per valutare anche la possibilità di evacuare alcune abitazioni.

Preoccupazione in diverse zone della città, specie sulle alture, per vecchie frane e smottamenti che sembrano aver ripreso il loro movimento, confermando l’importanza di concreti interventi di tutela del territorio, al di là degli interventi di emergenza.

