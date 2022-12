Manarola (La Spezia) – L’ideatore del celebre Presepe, Mario Andreoli, è morto oggi all’età di 94 anni. Cordoglio per la scomparsa del punto di riferimento per la comunità delle Cinque Terre che, con il suo lavoro, negli anni ha reso il Presepe uno degli appuntamenti immancabili per i Turisti in visita negli splendidi paesini della riviera ligure dello spezzino.

Il rammarico per la concomitanza della morte di Andreoli con il primo anno in cui la crisi energetica ed economica ha limitato orari e durata dell’accensione del suo presepe.

“Regione Liguria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Andreoli. Punto di riferimento per la comunità di Manarola e di tutte le Cinque Terre, il signor Andreoli diede vita tanti anni fa al nucleo originario di quello che è stato consacrato, nel 2007, come il presepe più grande del mondo. Se oggi Manarola e la Liguria possono fregiarsi di questo importante riconoscimento è solo grazie al talento artistico e alla fantasia creativa di Andreoli, animatore di una gigantesca e meravigliosa opera d’arte en plein air che oggi conta oltre 300 statuine, realizzate con materiali di recupero e illuminate durante le feste, che trasformano la collina di Manarola in un magico scrigno di bellezza e cultura pensato per esaltare la tradizione religiosa e artigianale ligure. Ogni anno migliaia di turisti raggiungono la Liguria e Manarola per assistere all’accensione del Presepe: una cerimonia che lascia ogni volta senza respiro. Ai familiari di Mario Andreoli, all’associazione Presepe di Manarola e a tutta la comunità di Manarola le nostre più sentite e sincere condoglianze”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo la scomparsa a 94 anni di Mario Andreoli, ideatore del presepe luminoso di Manarola.