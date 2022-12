Genova – Ancora emergenza cinghiali notturna con l’avvistamento, ieri sera, poco prima della mezzanotte, di una famigliola di ungulati a spasso in via 5 Maggio, tra Sturla e Quarto.

Gli animali sono stati avvistati dagli automobilisti e segnalati alla polizia locale che ha diffuso un alert con il canale Telegram dedicato. Lo scopo mettere in allerta automobilisti e motociclisti dal rischio di imbattersi negli animali con il rischio di un incidente anche grave come quello avvenuto mesi fa sulle alture di Sampierdarena.

(foto di Archivio)