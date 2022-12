Genova – Terza notte lontani da casa per le 46 persone evacuate per la frana che minaccia due condomini in via Posalunga, nel quartiere di Borgoratti. Anche oggi le famiglie potranno rientrare brevemente nelle loro abitazioni, accompagnate dai vigili del fuoco, per prelevare vestiario e oggetti di stretta necessità anche in ragione delle previsioni meteo che non sembrano lasciar presagire un miglioramento a breve della situazione.

L’enorme massa di pietre e terra continua a minacciare i palazzi e se non tornerà il bel tempo sarà impossibile iniziare delle operazioni di consolidamento del fronte franoso e, di conseguenza, resterà la grave pericolosità per gli edifici evacuati.

Un circolo vizioso che potrebbe lasciare fuori di casa le famiglie per diverso tempo.

Il Comune e la Protezione Civile hanno attivato convenzioni con alberghi e appartamenti comunali e resta aperto il centro civico della zona, attrezzato dalla Protezione Civile per l’emergenza ma gli sfollati si domandano se e quando inizieranno gli interventi per mettere in sicurezza l’area.