Il mondo del Calcio piange Pelè. Il campione, Edson Arantes do Nascimento aveva 82 anni e da tempo soffriva di un tumore che ne ha minato la straordinaria tempra fisica.

A darne notizia la figlia Kely Nascimento: “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace”.

Un giocatore che ha fatto la storia del Calcio vincendo per ben tre volte il Mondiale nel 1958, nel 1962 e nel 1970 per il suo Braile.