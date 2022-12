Brugnato (La Spezia) – Le piogge abbondanti delle scorse ore hanno fatto scattare il provvedimento di chiusura del ponte di Brugnato, sulla strada provinciale 566 nello spezzino.

Il provvedimento è stato preso per precauzione, vista la piena del Vara segnalata dai sistemi di rilevamento in località Nasceto.

Le abbondanti precipitazioni hanno causato diversi disagi fortunatamente non gravi.