Genova – Grave incidente, ieri notte, in largo Zecca dove un’auto ed una moto si sono scontrate in circostanze ancora tutte da chiarire intorno all’una.

Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 30 anni, caduto rovinosamente a terra. Soccorso da alcuni passanti e dall’automobilista, il centauro è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove i medici hanno riscontrato diverse fratture e traumi.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, sezione infortunistica, che ha raccolto i dati per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.