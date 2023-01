Levanto (La Spezia) – E’ caccia all’auto pirata che ha travolto e ucciso un ciclista di 63 anni all’interno della galleria del Persico, nel comune di Levanto, in provincia di La Spezia.

La vettura avrebbe travolto il ciclista procedendo verso Carrodano e senza lasciargli scampo. Dopo averlo travolto ha proseguito la sua corsa senza neppure rallentare.

Alcuni passanti hanno notato la scena ed hanno chiamato l’ambulanza del 118 ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. E’ morto per le gravi ferite riportate nell’impatto con la vettura e poi con l’asfalto.

Le forze dell’ordine cercano l’auto pirata e hanno raccolto le testimonianze di alcune persone che potrebbero aver assistito all’incidente. Inoltre sono state acquisite le riprese di alcune telecamere della zona che avrebbero ripreso il passaggio dell’auto.

Per il pirata della strada potrebbero già essere ore contate e sarebbe accusato di omicidio stradale.