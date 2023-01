Levanto (La Spezia) – E’ stato identificato ed accusato di omicidio stradale, l’automobilista che ieri ha travolto e ucciso un ciclista di 63 anni all’interno della galleria del Persico, nel comune di Levanto, in provincia di La Spezia.

Si tratta di un ultra settantenne di Sestri Levante che sembra sia tornato a casa come se nulla fosse accaduto.

A risalire all’auto pirata, grazie alle testimonianze che hanno attivato i soccorsi, purtroppo inutili, e le telecamere di sorveglianza della zona, sono stati i carabinieri di Levanto e di Borgetto che rapidamente hanno individuato il modello della macchina e il numero di targa e si sono presentati all’abitazione dell’anziano automobilista e lo hanno denunciato. L’uomo si trova indagato in stato di libertà.

Non è chiaro se si sia reso conto di quanto avvenuto ma certamente non si è fermato a prestare soccorso al ciclista che è morto per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Circostanze che hanno fatto scattare l’accusa di omicidio stradale.

Anche l’analisi della vettura avrebbe confermato lesioni compatibili con la dinamica dell’incidente.

Ora si attende l’autopsia sul corpo del ciclista per escludere che sia stato vittima di un malore che potrebbe aver innescato l’incidente.