Genova – La protesta goliardica contro i padroni di cani che non raccolgono i “bisognini” dei loro cani si estende anche al quartiere di Pra’ dove l’assenza di controlli e di sanzioni sta trasformando strade e giardini in latrine per cani. L’idea di combattere il fenomeno scherzando ha fatto comparire anche nel quartiere del ponente genovese l’edizione locale del concorso “caga e scappa”.

Secondo gli ideatori, infatti, sarebbe in corso una competizione tra i proprietari più maleducati ed incivili di cani (fortunatamente ancora una minoranza) per vincere un “ambito premio”.

Le regole del gioco sono piuttosto semplici e probabilmente questo ha decretato il “successo” e la diffusione del gioco.

Per prima cosa basta attendere che il proprio cane abbia la necessità di alleggerire l’intestino.

Poi bisogna guardarsi attorno per accertare che non ci siano testimoni e infine si scappa.

Sembra poi che ci siano “punteggi speciali” per chi schiva controlli e sanzioni.

Non tanto per il pericolo di essere giustamente multati per un comportamento incivile ma, piuttosto – secondo gli organizzatori – perché è difficilissimo che i controlli vengano effettuati.

Pare che il concorso “Caga e scappa” verrà organizzato in diverse zone della città vista la diffusione del fenomeno dell’inciviltà di molti padroni e l’apparente scarso impegno a risolvere il problema in una delle città con il più alto numero di cani registrati all’anagrafe cittadina e dove gli organici degli addetti ai controlli sono stati recentemente e abbondantemente “rimpinguati” con centinaia di nuove assunzioni.