Sori (Genova) – I vigili del fuoco sono intervenuti, ieri notte, per un principio di incendio nella cucina del ristorante Scandelin, in via Stagno, a Sori.

Per cause ancora da accertare ha preso fuoco il forno e si è sviluppato un denso fumo che ha allarmato gestori e persone che si trovavano nel locale ma la sicurezza non è mai stata a repentaglio.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco mentre i titolari facevano evacuare le persone ancora all’interno del locale per permettere le operazioni di spegnimento nella cucina.

Il principio di incendio è stato domato prima che si estendesse ad altre zone del ristorante e poi sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime indagini per risalire alle cause.

Fortunatamente non si registrano ferito ma solo un pò di comprensibile agitazione.