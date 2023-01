Genova – Il tamponamento tra due autobus, questo pomeriggio, in piazza Giusti, ha provocato tre feriti fortunatamente in modo lieve. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra corso Sardegna e piazza Giusti e molto probabilmente l’attraversamento di una persona sulle strisce pedonali ha causato una frenata improvvisa del primo mezzo che è stato tamponato da quello che seguiva.

Tre passeggeri sono caduti per il contraccolpo e hanno riportato alcune lievi escoriazioni.

Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e la polizia locale che ha iniziato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.