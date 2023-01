Genova – Sono passati 11 anni dal terribile naufragio della Costa Concordia, sull’isola del Giglio. La città di Genova, sede storica della Costa Crociere, ricorda le 32 vittime della tragedia e gli oltre 100 feriti.

Un naufragio praticamente trasmesso in diretta Tv, con le immagini della nave coricata su un lato e le scialuppe che scendono in mare che resteranno per sempre nella memoria di chi visse la tragedia ma anche dei milioni di tele-spettatori che seguirono sui TG l’evoluzione della vicenda, le indagini e il processo al comandate Schettino e poi tutte le incredibili operazioni di recupero del relitto, poi demolito nel porto di Genova.