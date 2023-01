Rapallo (Genova) – E’ stata riaperta dopo le 19 l’autostrada A12 Genova – Livorno bloccata per un’ora, ieri sera, a causa di un incidente stradale avvenuto tra Rapallo e Chiavari.

L’urto frontale tra due veicoli in un tratto sottoposto a restringimenti e modifiche delle corsie non ha fortunatamente avuto conseguenze letali ma l’intero tratto è andato in tilt per circa un’ora prima che si riuscisse ad intervenire per liberare la strada e riaprire il passaggio.

L’incidente intorno alle 18, con due vetture che, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si urtano frontalmente. Il tratto ristretto impedisce il passaggio e il traffico sulla A12 si blocca in entrambe i sensi di marcia.

Solo dopo circa un’ora le vetture di soccorso e l’intervento dei vigili del fuoco risolve la situazione consentendo il ripristino del tratto.

Disagi e proteste di automobilisti e trasportatori che sono rimasti imbottigliati in un tratto con molte gallerie e scarsa copertura del servizio telefonico che ha impedito le comunicazioni e l’acquisizione di informazioni con gli smartphone.

Tra le “vittime” del blocco anche il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, che ha avuto parole di fuoco per la situazione e ha lanciato accuse molto gravi rivolte ad Autostrade per l’Italia.