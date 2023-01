Genova – E’ rimasto seduto sul cornicione del ponte Monumentale per tutta la notte l’uomo che da ieri minaccia di gettarsi di sotto se non verranno ascoltate le sue richieste.

I vigili del fuoco stanno cercando di convincerlo a desistere e a lasciarsi mettere in salvo mentre le forze dell’ordine hanno bloccato via XX settembre in entrambe i sensi di marcia per evitare possibili incidenti.

Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un venditore ambulante che avrebbe già messo a segno una protesta analoga qualche anno fa.

L’uomo, che gestisce un camioncino per la vendita di panini e generi alimentari, aveva protestato, minacciando di gettarsi di sotto, dopo il sequestro del suo mezzo e i divieti di esercitare la sua attività in determinate zone della città.

Allora era stato necessario l’intervento del sindaco e probabilmente anche in questa occasione, solo un incontro con il sindaco potrebbe smuovere la situazione.